Столичные врачи вылечили от коронавируса 2058 пациентов за сутки

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Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2058 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 под присмотром московских медиков, составило 1 889 078.

За последний день в столице выявили 3274 новых случая заражения. За день были госпитализированы 678 человек, еще 71 москвич скончался. По состоянию на 9 января на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 469 человек, подытожили в оперштабе.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

В этот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.