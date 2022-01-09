СМИ: Скала обрушилась на лодку с туристами в Бразилии

Байкал / Фото: Патимат Абдурахманова

На озере Фурнаш в Бразилии на лодку с туристами в субботу, 9 января, обрушился огромный кусок скалы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным СМИ, в результате случившегося семь человек погибли, трое пропали без вести и еще 32 — пострадали.

Девять человек из числа пострадавших получили серьезные травмы.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

Уточняется, что на момент трагедии туристы наслаждались красотами водопада. В этот момент на них с огромной высоты упала часть скалы.

По данным специалистов, обрушение стены каньона могли спровоцировать сильные осадки в данной местности.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».