МАСТЕР КЛАСС ПО РЫБЕ / Фото: «Вечерняя Москва»

10 января в народном календаре называют Рождественский мясоед. Другое название этой даты в народном календаре — Домочадцев день.

Чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте четверговую соль и добавьте ее в приготовленные блюда.

10 января по традиции все делали дружно и вместе — и по хозяйству занимались, и за стол садились. Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми.

Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо. Если на Рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи.

Приметы погоды:

Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.

Если отсырела соль, будет ненастье.

Собака вышла из будки и легла на снег — к метели.

Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, будет снегопад

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что добавить в еду 10 января, чтобы в семье всегда был мир

Именины отмечают: Игнат (Игнатий), Александр, Аркадий, Ефим, Никанор, Петр, Семен.