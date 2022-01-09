Исторический облик более трех тысяч фонарей восстановили в Москве за 10 лет

Фото: Анна Быкова

За 10 лет более трех тысяч фонарей восстановили в Москве по старинным фотографиям и архивным чертежам, вернув им исторический облик. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

— Москву сегодня освещают более 3 тысяч фонарей, которым вернули исторический облик. Их восстановили по старинным фотографиям и архивным чертежам. Винтажный стиль дополняют современные технологии — новые лампы расходуют меньше энергии и равномерно освещают тротуары и дороги, — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что первые светильники на столичных улицах появились в 1730 году. Их приказала установить императрица Анны Иоанновна. Тогда они представляли собой деревянные столбы, на которых крепились стеклянные светильники. Их зажигали преимущественно в зимний период. Топливом служило конопляное масло. В 60-е годы XIX века улицы начали освещать керосиновые, а после и газовые фонари.

В пресс-службе рассказали, что около 60 улиц в центре Москвы в настоящее время освещают аналоги высоких газокалильных фонарей, используемых в Москве в начале XX века. Они были выполнены в стиле модерн и давали силу света от 100 свечей. Фонари украшала тонкая чугунная колонна и ажурный кронштейн со светильником, свет которого был направлен вниз. В настоящее время опоры также делаются из чугуна, однако используются светодиодные светильники. Увидеть их в Москве можно на улицах Варварка, Петровка, Малая Дмитровка, в Ермолаевском и Большом Козихинском переулках, а также на улицах Пречистенка, Остоженка, Сретенка и других.

— Фонари, спроектированные архитекторами Михаилом Минкусом и Иннокентием Мельчаковым, стояли около Кремля, в том числе и на Кремлевской набережной с середины XX века. В 2015 году их восстановили и установили на прежнем месте, а также на других улицах Москвы, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В департаменте отметили, что столица входит в пятерку самых освещенных городов мира.

До этого москвичам рассказали о праздничных световых конструкциях в городе.