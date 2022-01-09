Чехия заявила о намерении искать варианты для разморозки отношений с Москвой

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Прага намерена искать варианты для разморозки отношений с Россией, состояние которых в настоящее время оценивается как очень плохое. Об этом в воскресенье, 9 января, заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

— Мы будем искать варианты для разморозки чешско-российских отношений, которые находятся в очень плохом состоянии. Их надо нормализовать, для этого необходимы время и терпение, — сообщил министр по время выступления по чешскому ТВ.

Липавский добавил, что нахождение Чехии в списке недружественных стран России «создает нехорошую ситуацию в долгосрочной перспективе». Он отметил, что это плохо для Чехии.

Глава МИД заявил о необходимости принятия мер для того, чтобы Россия исключила Чехию из этого списка, что поможет нормализовать двусторонние отношения, пишет РИА Новости.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В Кремле заявляли, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли вред отношениям двух стран.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.