Столичные коммунальщики сформировали колонны спецтехники для уборки улиц от снега

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Сформированы колонны спецтехники для проведения механизированного подметания столичных дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В условиях сильного снегопада, который наблюдается в Москве, городские службы приготовились к борьбе с его последствиями.

— К работам приступим в 22:00. В 4 утра 10 января цикл работ повторим, — говорится в сообщении официального Telegram-канала комплекса городского хозяйства.

Специалисты намерены держать под особым контролем тротуары, пешеходные зоны, а также подходы к станциям метро и МЦК, остановкам транспорта и соцобъектам.

Столичных водителей призвали быть внимательными во время движения и с пониманием отнестись к работе городских служб.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве к пятнице, 14 января, вырастут сугробы высотой до полуметра — таковых не наблюдалось в столице в середине января со времен Битвы за столицу.