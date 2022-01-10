Семейный спортивный зал открыли в Новой Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, 2А Карта всех событий

Фитнес-центр для взрослых и детей открыли в поселке Коммунарка. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в понедельник, 10 января.

Он отметил, что на объекте спортивной инфраструктуры, который расположился на улице Липовый Парк, предусмотрены тренажерные и универсальные залы, кардиотеатр, бассейн, сауны и спа-зона. Общая площадь комплекса превышает пять тысяч квадратных метров.

Юные москвичи смогут посетить групповые и индивидуальные занятия, а также детский клуб. Малышам и их родителям предлагается поплавать в бассейне для грудничкового плавания. Ежедневная вместимость объекта составляет порядка 800 человек.

Глава московского ведомства добавил, что городские власти активно развивают спортивную инфраструктуру в ТиНАО. Здесь возводят новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), которые создают комфортную среду для проживания, а также обеспечивают москвичей рабочими местами.

— Продолжается проектирование и строительство всесезонного спортивно-развлекательного комплекса рядом со станцией метро «Прокшино», — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что до апреля 2022 года в городе планируют завершить реконструкцию футбольного стадиона «Москвич».