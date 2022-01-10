Скончалась телеведущая и певица Ирина Смольская
Известная белорусская телеведущая и певица Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни. Об этом ранее сообщил телеканал СТВ.
По данным издания «КП Беларусь», возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Ирина Смольская окончила факультет режиссуры праздников в Институте культуры. Она начала телевизионную карьеру в 1990-е годы. В 1992-м она прошла кастинг и стала диктором. В разное время выступала ведущей телепередач «Афиша», «Хит-момент», «Золотая коллекция белоруской эстрады» и других. В 2008 году Смольская удостоилась премии «Телевершина» как лучшая ведущая информационной программы.
Помимо этого она выступала в качестве певицы.
Телеведущая трижды была замужем. Во втором браке у нее родился сын Всеволода.