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Скончалась телеведущая и певица Ирина Смольская

Анастасия Колоскова

Общество
Скончалась телеведущая и певица Ирина Смольская
Фото: instagram.com / @irinasmolskaia

Известная белорусская телеведущая и певица Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни. Об этом ранее сообщил телеканал СТВ.

По данным издания «КП Беларусь», возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Ирина Смольская окончила факультет режиссуры праздников в Институте культуры. Она начала телевизионную карьеру в 1990-е годы. В 1992-м она прошла кастинг и стала диктором. В разное время выступала ведущей телепередач «Афиша», «Хит-момент», «Золотая коллекция белоруской эстрады» и других. В 2008 году Смольская удостоилась премии «Телевершина» как лучшая ведущая информационной программы.

Помимо этого она выступала в качестве певицы.

Телеведущая трижды была замужем. Во втором браке у нее родился сын Всеволода.

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