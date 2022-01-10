В Польше сообщили, что мигранты снова штурмуют границу

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Мигранты снова штурмуют белорусско-польскую границу. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в Пограничной страже Польши.

— Во время сегодняшних силовых попыток форсирования <...> в районе Черемхи и Шудзялова иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камни, но и шумовые петарды, — передает сообщение РИА Новости.

За сутки мигранты 49 раз пытались нелегально прорваться на территорию польской границы. Отмечается, что во время одной из них сотрудница ведомства получила травму головы и была госпитализирована.

Последние месяцы Евросоюз, в том числе Польша, Латвия и Литва, сообщали о росте числа задерживаемых беженцев из стран Ближнего Востока и Африки на белорусской границе. Ответственность за сложившуюся ситуацию Европа перекладывает на Белоруссию, а та, в свою очередь, заявляет, что не имеет отношения к созданию миграционного кризиса.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти убедили несколько тысяч мигрантов вернуться к себе на родину. Говоря о возможности для беженцев остаться в стране, глава республики заявил, что власти будут действовать по закону. По словам президента, позиция Евросоюза по вопросу помощи семьям беженцев «не сдвинулась ни на сантиметр».