Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина забрал деньги из найденного на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина забрал деньги из найденного на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела
Фото: Pixabay
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

В столичном районе Лефортово полиция задержала 39-летнего приезжего, который присвоил себе деньги из найденного на улице кошелька. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 62-летний москвич выронил кошелек с деньгами на автозаправке, расположенной на шоссе Энтузиастов. Потерю он заметил не сразу. Через какое-то время кошелек нашел другой мужчина. Он осмотрел его, забрал оттуда 65 тысяч рублей и передал пустой кошелек сотрудникам АЗС.

Потерявший кошелек вернулся за ним на заправку, а когда обнаружил пропажу лежавших в нем средств обратился в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний приезжий, который в содеянном сознался, — рассказали в МВД.

Мужчина забрал деньги из найденного на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела Фото: МВД по Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что перед судом предстанут мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.

Читайте также:
Москва Деньги МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте