Мужчина забрал деньги из найденного на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

В столичном районе Лефортово полиция задержала 39-летнего приезжего, который присвоил себе деньги из найденного на улице кошелька. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, 62-летний москвич выронил кошелек с деньгами на автозаправке, расположенной на шоссе Энтузиастов. Потерю он заметил не сразу. Через какое-то время кошелек нашел другой мужчина. Он осмотрел его, забрал оттуда 65 тысяч рублей и передал пустой кошелек сотрудникам АЗС.

Потерявший кошелек вернулся за ним на заправку, а когда обнаружил пропажу лежавших в нем средств обратился в полицию.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний приезжий, который в содеянном сознался, — рассказали в МВД.

Фото: МВД по Москве

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что перед судом предстанут мошенники, похитившие 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.