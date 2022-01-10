Столичные полицейские изъяли из оборота крупную партию наркотиков
Столичные полицейские задержали на востоке Москвы двоих молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков. При них был обнаружен один килограмм запрещенного вещества мефедрон. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в понедельник, 10 января.
По словам представителя ведомства, два молодых человека 19 и 20 лет получали крупные партии наркотиков, которые в дальнейшем фасовали и распространяли путем размещения «тайников-закладок».
Оперативники задержали подозреваемых возле одного из домов на улице Лавриненко. У одного из них находился при себе сверток с порошкообразным веществом массой около 700 граммов. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством — мефедроном.
При обыске по адресу проживания второго задержанного полицейские обнаружили еще 300 граммов мефедрона, а также электронные весы.
Общий вес изъятого наркотика составил около одного килограмма.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Подозреваемых заключили под стражу.
До этого сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 17-летних подростков с крупной партией наркотиков в столичном районе Братеевою