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Столичные полицейские изъяли из оборота крупную партию наркотиков

Анастасия Колоскова

Происшествия
Столичные полицейские изъяли из оборота крупную партию наркотиков
Фото: пресс-служба УВД
Россия, Москва, улица Лавриненко Карта всех событий

Столичные полицейские задержали на востоке Москвы двоих молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков. При них был обнаружен один килограмм запрещенного вещества мефедрон. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в понедельник, 10 января.

По словам представителя ведомства, два молодых человека 19 и 20 лет получали крупные партии наркотиков, которые в дальнейшем фасовали и распространяли путем размещения «тайников-закладок».

Оперативники задержали подозреваемых возле одного из домов на улице Лавриненко. У одного из них находился при себе сверток с порошкообразным веществом массой около 700 граммов. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством — мефедроном.

При обыске по адресу проживания второго задержанного полицейские обнаружили еще 300 граммов мефедрона, а также электронные весы.

Общий вес изъятого наркотика составил около одного килограмма.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Москве

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Подозреваемых заключили под стражу.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали двоих 17-летних подростков с крупной партией наркотиков в столичном районе Братеевою

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