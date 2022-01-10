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Шесть игроков нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» заболели COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Шесть игроков нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» заболели COVID-19
Фото: instagram/hctorpedo

Шесть игроков нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе команды в понедельник, 10 января.

— По данным на 10 января в хоккейном клубе «Торпедо» положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции, — говорится в сообщении.

В связи с этим, как уточняется, к тренировкам подключаются игроки молодежной команды «Чайка». Следующая игра в КХЛ с «Барысом», намеченная на 11 января, состоится, если эпидемиологическая ситуация в командах не ухудшится, отмечается на сайте «Торпедо».

2 января сообщалось, что игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Помимо него, COVID-19 заболели его одноклубники Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.

В настоящее время они ушли в самоизоляцию. При этом травмированный нападающий Неймар вернется к тренировочному процессу примерно через три недели.

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