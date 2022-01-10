Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на проспекте Мира

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 224 Карта всех событий

Московская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса и маршрутки на проспекте Мира. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Прокуратура Северо-Восточного административного округа проводит проверку исполнения частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

По сообщению ведомства, в ДТП пострадали три пассажирки маршрутки. Они доставлены в медицинские учреждения.

В свою очередь Дептранс сообщил о четырех пострадавших в аварии.

Сама авария произошла вечером 10 января напротив торгового центра «Европолис Ростокино». До этого сообщалось, что в ДТП приняли участие маршрутка и электробус.

Ранее в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.