«Какие ваши доказательства?»: Рябков процитировал боевик после переговоров с США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Замглавы МИД России Сергей Рябков сравнил характер переговоров с США в Женеве с диалогом из боевика «Красная жара» с участием актера Арнольда Шварценеггера.

— Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером, (герой которого — прим. «ВМ») задавался вопросом: «Какие ваши доказательства?», — рассказал дипломат.

Таким образом Рябков ответил на вопрос о заявлении первой замглавы Госдепа Уэнди Шерман о необходимости России продемонстрировать доказательства того, что она не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с США. Москва «тысячу» раз просила Вашингтон о доказательствах, получая в ответ либо молчание, либо фразы наподобие «ничего доказывать не нужно», приводит слова Рябкова РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры по стратегической стабильности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.