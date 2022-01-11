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Мировой рекорд: в США выявили более 1,13 миллиона случаев COVID-19 за сутки

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Мировой рекорд: в США выявили более 1,13 миллиона случаев COVID-19 за сутки
Фото: twitter.com/XHNews

Свыше 1,13 миллиона случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Соединенных Штатах в понедельник, 10 января. По данным агентства Reuters, это является рекордным суточным приростом с начала пандемии среди всех стран в мире.

Отмечается, что не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за последние сутки, и окончательная цифра, скорее всего, будет еще больше. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда за сутки было выявлено более одного миллиона случаев заболевания COVID-19.

Также сообщается, что среднее число новых случаев заболевания за семь дней выросло в три раза за две недели и составило более 700 тысяч случаев заражения в день. Смертность составляет в среднем 1700 человек в день.

Президент США Джо Байден заявил, что коронавирус не останется в стране навсегда. Он сообщил, что в Штатах давно разрабатывают средства борьбы с COVID-19, способные противостоять нескольким штаммам. При этом политик предположил, что в других странах вирус может задержаться надолго.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января. Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.

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