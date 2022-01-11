Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков

Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали почти 10 тысяч человек в связи с прошедшими в стране беспорядками. Об этом сообщается во вторник, 11 января, в официальном правительственном Telegram-канале республики.

Уточняется, что правоохранители задержали 9900 человек.

Отмечено, что в ходе рейдов полиция совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова и магазины к нему, бронежилет и пневматический пистолет «ТОЗ 35».

Самолеты Минобороны РФ вывезли из Казахстана за два дня 1697 человек. 10 января самолетами Минобороны из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву прибыли 250 человек — граждане России, Венгрии (6 человек) и Австрии (5 человек), казахские студенты российских вузов.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.