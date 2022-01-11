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Тестирование проекта метростроения на основе BIM стартовало в столице

Виктория Сикерина

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Тестирование проекта метростроения на основе BIM стартовало в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строители начали тестирование пилотного проекта на основе BIM при строительстве электродепо «Красный строитель» перспективной Бирюлевской линии столичного метрополитена. Об этом рассказал во вторник, 11 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что технологию разработали на основе передовых исследований и адаптировали под задачи метростроения.

— Площадкой для апробации стало электродепо «Красный строитель» будущей Бирюлевской ветки метро, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что специалисты уже провели опытную эксплуатацию среды общих данных. При ее интеграции с системой автоматизированного проектирования ремонтники смогут управлять информацией и следить за ходом работ.

— Также методология BIM включает систему обмена заданиями, которая улучшает координацию работы специалистов различных подразделений. Данные по спецификациям необходимого оборудования берутся из единой базы данных, — цитирует его слова агентство городских новостей «Москва».

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что девять тоннелепроходческих комплексов были задействованы в проходке тоннелей между станциями «Мневники» и «Каховская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

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