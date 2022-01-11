СМИ: На встрече в Женеве Россия «разжевала» Штатам свои предложения

Фото: Минобороны РФ

На переговорах между Россией и США по стратегической стабильности, которые прошли в Женеве, Москва «разжевала» Вашингтону свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 11 января, заявил источник, знакомый с ситуацией.

— Чтобы каких-то недопониманий не возникло, — уточнил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что Россия ждет конкретных ответов, прежде всего по вопросам нерасширения НАТО на восток.

По словам источника, Штаты также имеют достаточно «твердолобую» позицию относительно Украины.

Он заключил, что американская делегация пообещала предоставить свой ответ по гарантиям в письменном виде на следующей неделе.

10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.