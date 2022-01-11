Названы три сценария вторжения России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Россия может признать ДНР и ЛНР по модели Абхазии, если провалятся переговоры с США о стратегической безопасности и не будут выполняться Минские соглашения. И в случае нападения на непризнанные республики — ввести войска на Украину. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Института политических исследований, кандидат политических наук, политолог Сергей Марков.

Специалист заявил, что в случае признания республик на их территориях можно будет официально разместить российские военные базы. И если вооруженные силы Украины начнут какие-то боевые действия, Россия может перейти в наступление и разгромить группировку войск в зоне АТО.

— И дальше несколько вариантов. Первый: ДНР и ЛНР в нынешних границах. Второй: ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей, включая Славянско-Краматорскую агломерацию. А далее возможен третий: деблокада Крыма по суше и Северо-Крымского канала. То есть взятие Херсона, Николаева, а затем и Одессы — прекрасного русского города. После этого можно решить и вопрос с Приднестровьем, — считает Марков.

При этом в защиту Украины, по словам эксперта, военным путем никто выступать не будет. Без моря ни американцам, ни НАТО страна не нужна, уверен спикер. Более того, он предполагает, что 70 процентов военнослужащих украинской армии перейдут на сторону России, если наша страна возьмет под свой контроль города с их семьями.

— Легче взять всю территорию с Харьковом и Запорожьем, чем просто разгромить группировку в Донецкой области. Потому что если только в Донецкой области ее разгромить, то семьи украинских военных будут находиться под контролем националистических формирований и СБУ, то есть фактически в заложниках, — заключил собеседник «ВМ».

О возможном вторжении российских войск на Украину западные СМИ писали в последние несколько месяцев, ссылаясь на учения рядом с границей вблизи территории соседней страны. Однако и официальные представители властей России, и эксперты называли домыслы иностранных журналистов несоответствующими действительности.

Первый этап переговоров России и США по вопросам гарантий стратегической безопасности прошел в Женеве 10 января. Нашу страну на них представляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин, американскую — заместитель госсекретаря Венди Шерман. За океаном свое мнение по поводу позиций России будут готовы озвучить на следующей неделе. Пока сторонам не удалось договориться.