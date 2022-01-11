Грузовик перевернулся между станциями метро «Динамо» и «Белорусская»

кадр очевидца

Россия, Москва, Ленинградский проспект (дублёр) Карта всех событий

Грузовик перевернулся между станциями Московского метрополитена «Динамо» и «Белорусская». Об этом «Вечерней Москве» сообщили очевидцы.

На видео с места ДТП можно заметить, что территория вокруг транспортного средства огорожена конусами, на месте работают сотрудники полиции и аварийных служб.

видео очевидца

Ранее ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло в районе станции Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) Бекасово-Сортировочное. По предварительным данным, автомобиль марки Renault находился на рельсах второго пути, где столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из машины. На место происшествия запросили скорую помощь.

10 января стало известно, что на Дмитровском шоссе легковой автомобиль съехал с эстакады и перевернулся. Автоледи, находившаяся за рулем машины, получила ссадины. От госпитализации она отказалась.

Также утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.