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Нуланд: США работают с ФРГ и Европой, чтобы отсрочить запуск «СП — 2»

Полина Долганова

В мире
Нуланд: США работают с ФРГ и Европой, чтобы отсрочить запуск «СП — 2»
Фото: usembassykyiv / CC PDM 1.0

США, Германия и Бельгия совместными усилиями пытаются отсрочить запуск российского трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря Штатов Виктория Нуланд.

— То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому, — отметила политик.

По ее словам, в ФРГ подтвердили готовность противостоять проекту в том случае, если Россия проявит агрессию по отношению к Украине.

Она также добавила, что в Вашингтоне не видят со стороны Москвы каких-либо действий по деэскалации конфликта вокруг Украины, которые были бы необходимы для удачных переговоров с РФ, передает ТАСС.

10 января глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок сообщила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Европейского союза. По ее словам, это является основанием для приостановки процесса его сертификации.

При этом больше половины жителей Германии поддерживают российский проект. Результаты с данными следуют из опроса института Infratest dimap для телеканала ARD. Так, на востоке ФРГ за проект выступают 70 процентов населения, в западной части страны — 57 процентов. При этом не поддерживают строительство газопровода 28 процентов немцев.

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