В Алма-Ате задержали более 1,6 тысячи террористов и мародеров

Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

Полиция Казахстана задержала в Алма-Ате более 1,6 тысячи участников террористических атак, а также мародеров и других преступников. Об этом в среду, 12 января, сообщили в комендатуре города.

Общее количество задержанных составляет 1678 человек. В результате задержаний у злоумышленников изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов.

В комендатуре уточнили, что от бандитов были зачищены такие районы, как Алатауский и Медеуский.

На блокпостах по периметру города были задержаны 38 человек, передает ТАСС.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.