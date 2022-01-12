Токаев сообщил, что вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется 13 января

Фото: Пресс-служба Совфеда

Организованный вывод миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнется в четверг, 13 января. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, миссия, выполненная миротворцами, оценивается как очень успешная.

Пресс-служба президента также доложила, что на заседании оперативного штаба Токаеву сообщили, что, благодаря работе направленных в республику сил, Алма-Ату удалось отбить от террористов и боевиков, передает РИА Новости.

Накануне бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что страны Запада «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, потому что государства проявляют большой интерес к нему и инвестируют в экономику значительные средства.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.