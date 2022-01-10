Экс-советник Назарбаева заявил, что ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан «взбесил» Запад

Фото: Минобороны РФ

Страны Запада «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан, потому что государства проявляют большой интерес к нему и инвестируют в экономику значительные средства. Об этом в понедельник, 10 января, заявил бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

— В Центрально-Азиатском регионе к Казахстану — гигантский интерес западных держав, Европейского союза, США. Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор. Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, иностранные силы имеют непосредственное отношение к происходящему в Казахстане — они или устроили беспорядки, или имеют к ним причастность. Это сделано для создания «рычага давления на Россию перед ее переговорами с США».

При этом действия президента страны Касым-Жомарта Токаева он назвал «правильными» и отметил, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев не ошибся, когда назвал его самым достойным кандидатом.

— Но, к сожалению, деструктивные силы решили направить митинги в другое русло. Чтобы здесь поселился хаос, и сюда, на юг, хлынули бы десятки тысяч террористов со всего мира. В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла, — отметил Ертысбаев.

Поэтому Казахстан находится в очень опасном положении, подчеркнул эксперт. Он сообщил, что глава государства предпринял верные действия, когда обратился к России и странам ОДКБ, показав, что «мы не одни, что находимся в мощном военно-политическом союзе».

До этого государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что события в стране вызваны заговором внешних и внутренних сил. По его словам, в протестах использовали и криминалитет, и террористические ударные группировки. Кроме того, активно применялись различные приемы информационного воздействия.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

7 января сообщалось, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. Уточняется, что в республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса.

По данным на 9 января, жертвами беспорядков в Казахстане оказались более 160 человек, в том числе трое детей.