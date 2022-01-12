КХЛ перенесла четыре игровых дня из-за вспышек COVID-19 в клубах

Фото: Twitter / hccska

КХЛ перенесла четыре игровых дня из-за вспышек коронавируса в клубах. Об этом сообщили в пресс-службе лиги в среду, 12 января.

— В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно, — говорится в сообщении.

Встреча между ярославским «Локомотивом» и «Ак Барсом», намеченная на 13 января, также не состоится, отмечается на сайте КХЛ.

30 декабря 2021 года сообщалось, что в связи с большим количеством заражений COVID-19 среди игроков было принято решение досрочной отмены молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходил в Канаде, он должен был завершиться в ночь на 6 января.

28 декабря в Международной федерации хоккея сообщили, что сборной США присудили техническое поражение в матче против Швейцарии на молодежном чемпионате мира.

В тот же день российская молодежная сборная по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в матче группового раунда чемпионата мира — 2022. Игра проходила в канадском Ред-Дире, она закончилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1).