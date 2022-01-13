Бастрыкин призвал усиленно мониторить интернет на предмет экстремизма

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В России необходимо усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, результаты анализов причин совершения некоторых преступлений позволяют сделать вывод о необходимости принятия мер по защите информационного пространства для общества.

— Включающих, в частности, выявление в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера, — цитирует главу СК РФ РИА Новости.

Накануне Бастрыкин предложил ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов. Инициативы Следственного комитета на сегодняшний день находятся на этапе межведомственного обсуждения.

20 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с начала года в России предотвратили 32 теракта. Президент уточнил, что за 11 лет было предотвращено свыше 200 терактов. По его словам, «подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки». Он потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. Российский лидер также поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.