Ночь на 13 января стала самой холодной в наступившем году в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Минувшая ночь стала самой холодной в наступившем 2022 году. Столбики термометров опускались до отметки ниже минус 20 градусов. Об этом в четверг, 13 января, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— По данным на 06.00 в Москве на ВДНХ было минус 19, а в Тушино минус 20,6. То есть прошедшая ночь в новом году стала пока что самой морозной, — рассказал он РИА Новости.

По словам синоптика, холоднее всего было в Волоколамске. Там зафиксирована температура в минус 23,9 градуса.

До этого сообщалось, что в столице наблюдается алмазная пыль — мелкие кристаллики льда, которые отражают свет и сверкают, словно небольшие бриллианты. Очевидцы делятся видеороликами в интернете. Она появляется из-за аномального холода и высокой влажности. Эти два фактора совпали утром в четверг, 13 января. Также в метеорологии подобные погодные явления называют ледяными иглами или осадками ясного неба.

12 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на старый Новый год Москву ожидают потепление и мокрый снег. Так, в ночь на пятницу, 14 января, ожидается повышение температуры сначала до минус шести градусов, а к утру она будет стремиться к нулевой отметке.

Днем температура уже поднимется до плюсовых показателей и составит два градуса. Кроме того, отметил синоптик, в это время будет идти сильный снег, который начнет подтаивать при дневном потеплении.