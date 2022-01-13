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Голосование по законопроекту о санкциях в отношении «СП — 2» пройдет в США 13 января

Полина Долганова

В мире
Голосование по законопроекту о санкциях в отношении «СП — 2» пройдет в США 13 января
Фото: flickr/uscapitol

Голосование по законопроекту, который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и который предусматривает введение санкций против российского трубопровода «Северный поток — 2», состоится в четверг, 13 января. Об этом свидетельствует график работы верхней палаты Конгресса США.

Слушания по законопроекту «О защите энергетической безопасности Европы» начнутся 13 января в 10:00 по местному и в 18:00 по московскому времени. Само голосование начнется в 14:45 (22:45 по Москве), передает Интерфакс.

12 января группа сенаторов в США представила законопроект о санкциях против России на случай обострения кризиса на Украине.

До этого заместитель госсекретаря Штатов Виктория Нуланд заявила, что США, Германия и Бельгия совместными усилиями пытаются отсрочить запуск российского трубопровода «Северный поток — 2».

27 декабря 2021 года президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента.

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