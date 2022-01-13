Отоларинголог Зайцев пояснил, почему не стоит долго хранить дома новогоднюю ель
Вредно ли надолго оставлять хвойное дерево в доме и можно ли использовать его в лечебных целях, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Он отметил, что многие предпочитают ставить ель в воду, чтобы она дольше сохранилась, но забывают менять воду, поэтому может появиться неприятный затхлый запах.
Хвоя новогоднего дерева оказывает полезное воздействие на организм только в первые дни. По мере усыхания хвои дерево перестает источать запах. По словам врача, хвойные ароматы гораздо полезнее вдыхать в лесу.
Зайцев также добавил, что если человек предрасположен к аллергическим проявлениям, то хвойное дерево может спровоцировать неприятную для организма реакцию.
Эксперт добавил, что не стоит делать различные народные отвары на основе хвои.
— Мы ведь живем в современном развитом обществе с высоким уровнем фармацевтики. Делать из домашней елки банные веники, отвары и настои не стоит, — заявил специалист в комментарии Nation news.
Ранее в Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору хвойных деревьев на утилизацию.