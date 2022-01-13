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Отоларинголог Зайцев пояснил, почему не стоит долго хранить дома новогоднюю ель

Ирина Игнатенко

Общество
Отоларинголог Зайцев пояснил, почему не стоит долго хранить дома новогоднюю ель
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Вредно ли надолго оставлять хвойное дерево в доме и можно ли использовать его в лечебных целях, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Он отметил, что многие предпочитают ставить ель в воду, чтобы она дольше сохранилась, но забывают менять воду, поэтому может появиться неприятный затхлый запах.

Хвоя новогоднего дерева оказывает полезное воздействие на организм только в первые дни. По мере усыхания хвои дерево перестает источать запах. По словам врача, хвойные ароматы гораздо полезнее вдыхать в лесу.

Зайцев также добавил, что если человек предрасположен к аллергическим проявлениям, то хвойное дерево может спровоцировать неприятную для организма реакцию.

Эксперт добавил, что не стоит делать различные народные отвары на основе хвои.

— Мы ведь живем в современном развитом обществе с высоким уровнем фармацевтики. Делать из домашней елки банные веники, отвары и настои не стоит, — заявил специалист в комментарии Nation news.

Ранее в Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору хвойных деревьев на утилизацию.

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