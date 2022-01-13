Иммунолог Жемчугов рассказал об особой опасности «омикрон»-штамма для пожилых россиян

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что пожилые люди находятся в особой зоне риска из-за новой вариации коронавирусной инфекции.

Специалист напомнил, что пожилые люди с самого начала пандемии коронавируса были в зоне риска тяжелого течения заболевания.

— Группа риска № 1 — возрастные люди, у которых скапливаются разные нарушения здоровья, но это не новость. Так было и два года назад. Собственно, именно с них начинали вакцинацию. Сейчас остается все то же самое: эти же люди подвержены наиболее тяжелому течению болезни, — отметил он в комментарии Nation news.

По словам иммунолога, пожилым людям следует в первую очередь защитить себя и пройти своевременную вакцинацию. Также необходимо соблюдать все профилактические меры и ограничить посещение многолюдных мест. Жемчугов добавил, что чем старше человек, тем чаще проявляются различные заболевания.

Иммунолог отметил, что «омикрон» значительно отличается от предыдущей вариации «дельта». Он более заразен, поэтому требует особой бдительности.

Ранее иммунолог Владимир Болибок назвал «омикрон» самым заразным вариантом коронавируса.