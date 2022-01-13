Пожар в одноэтажном здании на Сущевском Валу ликвидировали

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Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 46с1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании на Сущевском Валу. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— В 11:57 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, — заключил собеседник «ВМ».

Пожар в жилом доме на Сущевском Валу

13 января в жилом доме на Сущевском Валу произошел пожар, из-за чего движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) частично ограничено. Пожар произошел в доме 46, строение 1, на улице Сущевский Вал. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе ДТП перекрыли.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что пожар произошел в одноэтажном здании, где расположены торговые павильоны. Площадь возгорания оценивается в 200 квадратных метров.

До этого стало известно о пожаре в бизнес-центре «Перово Поле» на востоке столицы. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место происшествия, удалось оперативно локализовать пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила два квадратных метра.