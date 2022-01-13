Сбербанк отправит на удаленку 50 процентов сотрудников с 17 января

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Сбербанк отправит на удаленную работу 50 процентов своих сотрудников с 17 января. Такая мера связана с обострением ситуации с коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава банковской организации Герман Греф в четверг, 13 января.

— Мы с понедельника отправляем 50 процентов на удаленку и все совещания переводим на виртуальный (режим), — цитирует ТАСС его слова.

В этот же день заместитель президента РАО, академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что переводить работников на удаленный режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции можно порекомендовать уже сейчас, однако это нельзя назвать локдауном.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 155 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 процентов заболевших не имели клинических симптомов болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 25 984 пациента.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в настоящий момент ситуация с COVID-19 в РФ кардинально отличается от обстановки в прошлом году.