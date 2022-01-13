СМИ: Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, который предусматривает введение QR-кодов для посещения общественных мест, вероятнее всего, не примут до 1 февраля 2022 года. Об этом в четверг, 13 января, рассказал источник в Государственной думе.

— Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля, — сказал он.

По его словам, регламент кабмина и Госдумы не предполагает рассмотрения законопроектов без подзаконных актов, которые должны быть направлены в нижнюю палату парламента.

Соответствующих актов, которые касались бы проекта о QR-кодах, пока не имеется, передает РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке первого законопроекта.