Банк вернул пассажирам московского метро деньги за несуществующие поездки

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Банк ВТБ вернул деньги пассажирам московского метрополитена за поездки, которые они не совершали. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что пострадали только пользователи технологии Face Pay. Сотрудники департамента транспорта сразу же связались с ВТБ. Пассажирам возвратили несправедливо списанные деньги до 20:00 12 января.

В Telegram-канале дептранса также добавили, что все пользователи технологии Face Pay, которых коснулась ситуация со списанием денежных средств, получат особые подарки от банка.

Пятого января власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Городской транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Более того, в Москве реализуются такие проекты, которые не имеют аналогов в других странах.

До этого сообщалось, что за прошедший год в московском метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». Всего из них собрано 44 полных состава.