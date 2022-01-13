Астролог рассказала, как правильно загадать желание на старый Новый Год

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Как загадывать желание на Новый год знает практически каждый. Но новогодние праздники подошли к концу, а на пороге другой праздник — старый Новый год, на который тоже можно загадать желание. о том, как правильно это сделать, рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, необходимо соблюдать ряд правил, чтобы желание точно сбылось. Во-первых, нужно желание должно касаться именно того, кто его загадывает. Во-вторых, очень важно правильно настроиться на исполнение желание.

— Вы должны каждой клеточкой своего тела мечтать о том, чтобы ваше желание осуществилось, — подчеркнула астролог.

Наконец, нужно удостовериться, что желание никому не навредит. Астролог советует в целом задуматься о том, к чему вообще приведет исполнение загаданного.

— Если вы почувствуете хотя бы малейшей элемент — буквально молекулу сомнения, — отложите это желание. Это не ваше, оно может вам повредить, — предостерегла она.

Но не менее важным в загадывании желания на старый Новый год является правильный ритуал. Только соблюдя все правила и выполнив его, можно быть уверенным, что желание точно сбудется.

Астролог советует взять в руки еловую веточку и прошептать ей свое желание. После нужно красной ручкой или фломастером написать его на листе бумаги, в который после завернуть веточку. В таком запакованном виде ее следует положить к елочным игрушкам и не трогать до следующего Нового года.

— Спустя год прочитайте, что вы написали. Вы удивитесь, насколько ваше желание исполнится, либо насколько ваше отношение к вашему желанию изменится, — цитирует Никольскую Пятый канал.

До этого эксперты рассказали, что можно и нельзя делать на старый Новый год. Так, например, на старый Новый год дом принято украшать гирляндами, свечами, еловыми или сосновыми ветками. Некоторые при желании могут повторно загадать желание, если не успели сделать это в ночь на 1 января.