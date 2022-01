Стало известно, какую музыку россияне слушали в новогоднюю ночь

Фото: Карнавальная ночь, 1956

Сервис Spotify выяснил, какую музыку россияне слушали на Новый год. Как выяснилось, новогоднее настроение задавали песни из советской киноклассики.

Наибольшей популярностью в канун Нового года у россиян пользуются песни из картин «Ирония судьбы, или С легким паром», «Карнавальная ночь», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи» и «Чародеи». Именно в новогоднюю ночь их прослушивание резко возрастает. Так, например, на 31 декабря пришлось 25 процентов стримов вальса из «Карнавальной ночи». Это в 560 раз выше, чем в любое другое время года.

Возглавила топ песен из советских кинофильмов композиция из «Иронии судьбы» «Мне нравится, что вы больны не мной» в исполнении Аллы Пугачевой и Микаэла Таривердиева. На втором месте расположилась песня Людмилы Гурченко «Пять минут». Третье место занимает «Песенка о медведях» из «Кавказской пленницы». Четвертое и пятое места заняли композиция «Проснись и пой» из «Джентльменов удачи» и «Я спросил у ясеня» из той же «Иронии судьбы».

Но уже совсем другую музыку слушали россияне в первый час нового года. Бой курантов ознаменовался песнями российских и зарубежных исполнителей. Топ-5 возглавили композиции с праздничной тематикой: первенство досталось группе «Дискотека Авария» с песней «Новогодняя». За ними следуют «Last Christmas» от дуэта «Wham!» Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, «Новогодняя» Верки Сердючки, а также Мэрайя Кэри с хитом «All I Want for Christmas Is You» и «Jingle Bell Rock» в исполнении Бобби Хелмса.

До этого психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин рассказал, что празднование старого Нового года для жителей России — это возможность разогнать зимнюю меланхолию, добавить радости холодным и пасмурным дням.