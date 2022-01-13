Паспортная эпопея: как житель Петербурга почти пять лет борется за право обладания гражданством РФ

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Петербурге мужчина судится с МВД за право обладать российским паспортом, который у него изъяли. Историю Юрия Г., борющегося за гражданство РФ, рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в четверг, 13 января.

По данным пресс-службы, в мае 1990 года Юрия призвали в советскую армию и его паспорт гражданина СССР был изъят военным комиссариатом. Службу мужчина проходил на территории Казахстана, а когда в 1992 году она подошла к концу, ему вернули все тот же паспорт, но уже несуществующего государства.

В 1996 году Юрий вернулся в Россию и поселился с женой в Омске. В 1997 году ему выдали вкладыш к паспорту, а еще через год «документировали паспортом гражданина РФ на основании паспорта гражданина СССР».

С этим документом мужчина спокойно жил в течение почти 20 лет, пока в 2017 году не обратился с заявлением о его замене (вероятно, в связи с достижением 45-летнего возраста — прим. «ВМ»). Вот тогда-то у Юрия и начались проблемы.

В паспортном столе выяснилось, что в архивных журналах за 1995–1998 годы никаких записей о том, что Юрий Г. приобрел российское гражданство, нет. В связи с этим его паспорт был признан недействительным.

Получилась парадоксальная ситуация: в 1998 году Юрию выдали недействительный паспорт, при этом сделал это уполномоченный на то орган.

МВД изъяло у Юрия паспорт, а он, в свою очередь, подал на ведомство в суд. Суд принял сторону Юрия. Однако история еще не закончилась.

— Административные ответчики не согласились с решением суда. Судьба паспорта решится 17.01.2022, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого сообщалось, что суд в Москве приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы 30-летнего Бесика Кочалидзе за убийство подростка, которое произошло 16 лет назад.