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Суд вынес приговор по делу школьника, убитого 16 лет назад

Илья Ашуров

Происшествия
Суд вынес приговор по делу школьника, убитого 16 лет назад
Фото: СК РФ

Суд в Москве приговорил к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы 30-летнего Бесика Кочалидзе за убийство подростка, которое произошло 16 лет назад. Об этом в четверг, 13 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

—С учетом позиции государственного обвинителя Зюзинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Кочалидзе к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключила собеседница «ВМ».

Также Кочалидзе предстоит выплатить три миллиона рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Бесик Кочалидзе обвиняется в убийстве своего одноклассника, которое произошло 21 сентября 2006 года на территории московской школы № 563. В тот день обвиняемый в ходе ссоры нанес своему оппоненту восемь ударов ножом в область груди и живота. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После происшествия Кочалидзе скрывался на территории иностранного государства. В 2019 году было установлено, что он находится в Польше. В 2020 году злоумышленника экстрадировали в Россию.

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