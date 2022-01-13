«Сумма огромная»: россиянка выиграла 500 миллионов рублей в лотерею

Фото: Instagram / stoloto

Россиянка Светлана Брагина из Краснодарского края выиграла 500 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 13 января.

— Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами, — рассказала женщина.

Также она планирует купить коттедж для дочери с зятем, а супругу женщина намерена обновить автомобиль. Еще, как уточнила Брагина, она хочет побывать в Лондоне, а также помочь приюту с бездомными животными.

Победительница призналась, что выиграла небольшую сумму денег в предыдущем тираже и решила приобрести билеты на новогодний тираж. Продавец при этом предложила ей доплатить несколько сотен рублей и купить подарочный набор на новогодний тираж, на что она согласилась, отмечает РИА Новости.

1 января в «Столото» сообщили, что новогодний миллиард в «Русском лото» разделили между собой поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае.

Благодаря 1421 тиражу «Русского лото» в стране появилось два лотерейных мультимиллионера. Кроме того, в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по миллиону рублей.

Еще 64 участника лотереи закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14,479 миллиона билетов.