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Российские фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд

Виктория Храменкова

Спорт
Российские фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд
Фото: depositphotos

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили новый мировой рекорд. Спортсмены набрали 236,43 балла на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

В четверг, 13 января, фигуристы по итогам короткой и произвольной программ превысили предыдущее достижение, которое принадлежало китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун. Известно, что спортивная пара из Китая ранее завоевала 234,84 балла.

13 января россиянка Камила Валиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине, установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе.

12 января российский фигурист Андрей Мозалев получил 99,76 балла в короткой программе на чемпионате Европы, что стало его новым личным рекордом. Выступая в Таллине, фигурист исполнил каскад — четверной тулуп плюс тройной тулуп, а также четверной сальхов и тройной аксель.

Мозалев занимает первое промежуточное место. Андрей Мозалев с таким результатом лидирует перед произвольной программой, второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06), Евгений Семененко идет третьим (99,06). Следом расположился Морис Квителашвили из Грузии (92,76 балла).

В тот же день заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила Россию с успешным стартом в одиночном мужском катании на чемпионате Европы.

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