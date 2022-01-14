Более 20 тысяч обращений по реновации поступило на «горячую» линию в 2021 году

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В 2021 году на «горячую» линию Стройкомплекса поступило более 20 тысяч обращений по программе реновации жилищного фонда столицы, обработанных специалистами колл-центра. Об этом в пятницу, 14 января, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— По статистике наиболее часто задаваемые вопросы касались сроков переселения и приобретения дополнительных квадратных метров жилья. Также популярными запросами были о работе Фонда реновации и подборе стартовых площадок. Всего за прошедший год Единый контактный центр дал разъяснения по более, чем 21700 обращениям граждан, — рассказал он.

Единый контактный центр (ЕКЦ) столичного Стройкомплекса создан в марте 2017 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. С его помощью каждый горожанин может получить необходимую информацию по всем вопросам градостроительной деятельности.

Обратиться на «горячую» линию можно по телефону: 8 (499) 401-01-01, по электронной почте help@str.mos.ru, через портал Стройкомплекса и посредством «Кабинета застройщика». Специалисты ЕКЦ работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

До этого сообщалось, что в столице набирает обороты программа реновации жилья. За 2021 год в городе возвели еще один миллион квадратных метров современного и удобного жилья.