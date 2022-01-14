Более 150 тысяч обращений за госуслугами обработали в Департаменте городского имущества за год

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В 2021 году к сотрудникам департамента городского имущества Москвы поступило более 150 тысяч за госуслугами. Почти половина из них была подана онлайн. Чаще всего жители столицы узнавали сведения о регистрации прав на недвижимость до 31 января 1998 года, а также заключали договоры социального найма и приватизировали квартиры.

— Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации государственных услуг, что делает взаимодействие города и граждан удобнее: не нужно очно посещать различные ведомства, достаточно подать запрос на mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, очень популярны у москвичей и предпринимателей. В 2021 году за ними обратились более 150 тысяч раз, это почти на пять тысяч больше, чем годом ранее, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в имущественно-земельной сфере количество онлайн-запросов составило свыше 95 процентов.

Всего департамент предоставляет 34 госуслуги. В имущественно-земельную сферу входит 21 из них. Начиная с весны 2021 года их оказывают исключительно в электронном виде.

— Город уделяет пристальное внимание цифровизации услуг в сфере недвижимости, земли и жилья, чтобы максимально облегчить москвичам оформление необходимых документов и получение информации. В 2021 году несколько услуг в этой сфере город перевел в исключительно электронный вид, — сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что этого удалось добиться благодаря электронному взаимодействию между различными ведомствами. Такая система позволяет горожанам экономить время, а городу уменьшить бумажный документооборот, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Традиционно рейтинг по количеству поступивших в Департамент городского имущества обращений в жилищной сфере возглавляет госуслуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». За ней обратились свыше 29 тысяч раз — это более 26 процентов от общего числа заявок в данной сфере. На втором месте — порядка 19 тысяч заявок — заключение договоров социального найма. На третьем — свыше 12 тысяч обращений — приватизация квартир, — рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

До этого сообщалось, что в облачное хранилище единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) за 2021 год были загружены почти восемь миллионов лучевых исследований. Благодаря этой технологии значительно сокращается время на изучение исследования и интерпретации его специалистом.