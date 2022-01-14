Девочка-подросток отбилась от грабителя, напавшего на нее с бутылкой в лифте. Видео

Фото: Скриншот с видео СК

В Оренбурге грабитель-рецидивист напал на 16-летнюю девочку в лифте, но получил отпор и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Оренбургской области.

По данным ведомства, вечером 12 января 46-летний местный житель напал на девочку в подъезде жилого дома. Вооруженный стеклянной бутылкой злоумышленник зашел за ней в лифт и попытался ограбить. Мужчина нанес своей жертве множество ударов и отобрал мобильный телефон. Однако девочка не растерялась и дала преступнику отпор: вытолкала грабителя из лифта, повалила его наземь и вернула свой гаджет.

Момент нападения попал на запись камер видеонаблюдения.

Видео: СКР

Впоследствии нападавшего задержали. Оказалось что мужчина ранее неоднократно был судим.

— К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»), — говорится в сообщении СК.

На прошлой неделе сообщалось, что СК задержал в Сургуте мужчину, который попытался надругаться над 15-летней девочкой в лифте.