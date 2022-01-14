«Ибо нефиг!»: Губерниев поддержал решение властей Австралии аннулировать визу Джоковича

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что двадцатикратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербскому теннисисту Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу.

— А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича.

Теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января. Причиной задержания послужило то, что спортсмен не смог предоставить пограничникам документы о медотводе о вакцинации от COVID-19. В результате виза Джоковича была аннулирована, а самого спортсмена попросили покинуть страну.

Уточнялось, что тогда первая ракетка мира прибыла в Австралию для участия в чемпионате Australian Open.

Позже австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена, а адвокаты сербского теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд в связи со сложившейся ситуацией. Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе него адвокат кабмина Австралии Кристофер Тран заявил, что власти отложат депортацию серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник, 17 января.