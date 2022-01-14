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Психолог объяснила, почему нерешительность приводит к вялотекущему стрессу

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, почему нерешительность приводит к вялотекущему стрессу
Фото: Pexels

Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, как нерешительность может стать причиной стресса.

Часто люди испытывают неуверенность и неудобство, когда нужно попросить об увеличении зарплаты или о помощи близких в решении проблем. Это вполне естественное чувство, но нужно постараться его преодолеть.

— Это всегда сложная ситуация, и объясняется она просто: люди всегда стремятся избежать напряжения и конфликта. Оттягивая такую беседу, человек оставляет надежду, что все само как-то образуется. Но сразу хочу сказать, что такое избегание трудных ситуаций и уход от проблем — это самый неконструктивный путь, — пояснила Яничева в комментарии ФАН.

При этом чаще всего партнеру по переговорам ничего не стоит помочь с проблемами, о которых умалчивает нерешительный человек.

Неудовлетворенная потребность в разрешении ситуации на протяжении длительного времени приводит к постоянному стрессу. В этом случае человек становится вялым, подавленным и раздражительным.

До этого ученые рассказали, какие публикации в соцсетях вызывают депрессию.

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