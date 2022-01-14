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Пожар произошел в квартире на Смольной улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар произошел в квартире на Смольной улице в Москве
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Смольная улица, 17 Карта всех событий

В квартире на севере столицы произошел пожар. В настоящее время он ликвидирован. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Открытое горение было в квартире, расположенной на 1-м этаже дома № 17 по Смольной улице, — сказал собеседник «ВМ».

Позже пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром 14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ»), произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также его перехода на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.

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