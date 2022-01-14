Пожар произошел в хлебной лавке на территории храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 13с1 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар, предположительно, в здании православного храма. Об этом в пятницу, 14 января, «Вечерней Москвы» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме 13, строение 1, по Большой Грузинской улице. Наблюдалось открытое горение на площади 20 квадратных метров.

Вскоре его ликвидировали.

По данным СМИ, пожар произошел в хлебной лавке на территории храма Великомученика Георгия Победоносца.

Утром 14 января в двухэтажном здании на Почтовой улице (Новая Москва, село Красная Пахра — прим. «ВМ»), произошло возгорание. Загорелся магазин, расположенный на первом этаже. Существовала угроза распространения огня на второй этаж, а также его перехода на близлежащий склад. По словам очевидцев, на втором этаже горящего здания находился человек.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров.