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СК опубликовал видео из бункера, в котором нижегородец девять дней насиловал девушку

Илья Ашуров

Происшествия
СК опубликовал видео из бункера, в котором нижегородец девять дней насиловал девушку
Фото: Скриншот видео СК

Следственный комитет РФ опубликовал видео из бункера в Нижнем Новгороде, где Сергей С. удерживал 23-летнюю девушку в течение девяти дней.

— Вход в подвал оборудован шумоизоляцией. Проходящие мимо гаража люди не услышали бы крики потерпевшей, — рассказала представительница СК.

Ведущая в подвал дверь также оснащена шумоизоляцией. В гараже находятся кровать, кухня, стол с бытовыми предметами. Все это указывает на то, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению.

Похищение нижегородской эскортницы

Подробности преступления, о котором идет речь, стали известны 3 сентября. Нижегородец Сергей Свешников насильно прятал в подвале своего гаража 23-летнюю девушку, с которой познакомился на сайте знакомств. В гараже он насиловал ее в течение десяти дней.

Знакомые девушки, потеряв с ней связь, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Спустя несколько дней они обнаружили пропавшую девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На опубликованных кадрах из гаража видно, что подвал был оборудован всем необходимым для жизни. В помещении были кровать, ванна, туалет. Во время допроса потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвал, где удерживал с начала ее исчезновения. Девушка призналась, что похититель изнасиловал ее.

Полную историю произошедшего преступления читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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