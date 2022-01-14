Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заболел коронавирусом. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил портал Asian MMA.

Как сообщил источник портала, 33-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе проходит карантин в отеле в Сингапуре, передает портал.

24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры, оставшись непобежденным: в его активе 29 побед в 29 поединках.

Вопреки слухам о возможном возвращении в октагон Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 января сообщил, что вакцина «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе.