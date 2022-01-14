Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве арестовал второго члена хакерской группировки REvil

Евгений Белоусов

Происшествия
Суд в Москве арестовал второго члена хакерской группировки REvil
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тверской районный суд Москвы отправил под арест второго участника хакерской группировки REvil. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе суда.

Члена хакерской группировки REvil Андрея Бессонова отправили под стражу на два месяца, до 13 марта. Он и другие члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, совершенном группой лиц.

Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

До этого суд также арестовал другого члена группировки Романа Муромского. Муромский останется под арестом также до 13 марта.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки.

Читайте также:
Аресты хакеры Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте