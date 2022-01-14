Суд в Москве арестовал второго члена хакерской группировки REvil

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тверской районный суд Москвы отправил под арест второго участника хакерской группировки REvil. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе суда.

Члена хакерской группировки REvil Андрея Бессонова отправили под стражу на два месяца, до 13 марта. Он и другие члены группировки подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, совершенном группой лиц.

Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

До этого суд также арестовал другого члена группировки Романа Муромского. Муромский останется под арестом также до 13 марта.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки.